Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, eskiyen veya yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlarda kalite standartlarını yükseltiyor. Başkan Önder Tanır, ulaşımda konfora önem verdiklerini belirterek, "2022 yılı ulaşımda konfor yılı oldu "dedi.

Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, eskiyen veya yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlarda kalite standartlarını yükseltiyor. Başkan Önder Tanır, ulaşımda konfora önem verdiklerini belirterek, "2022 yılı ulaşımda konfor yılı oldu "dedi.

Kestel Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında asfalt ve kaldırım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Asfaltın yanı sıra parke ve bordür uygulamaları ile kaldırım çalışmaları da gerçekleştiren Kestel Belediyesi, yaya ulaşımında da güvenliğini sağlıyor. Belediye ekipleri tarafından 2022 yılı içerisinde 3 bin 600 ton asfalt kaplama çalışması gerçekleşti. Asfaltın yanı sıra 27 bin 200 metrekare parke, 7 bin 500 metre bordür çalışmasıyla, yaya ulaşımının da güvenliği sağlandı. Ayrıca 130 kilometre arazi yolunda da revizyona gidildi.

Kestel Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem verdiklerini ve ilçe içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokakların eskiyen ve bozulan asfaltlarını yenilediklerini belirten Kestel Belediye Başkan Önder Tanır, “Kestel Belediyesi olarak ilçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için hem yeni asfalt döküyoruz, hem de yama çalışmaları yürütüyoruz. Yolların asfaltlanmasını gerçekleştirip, arazi yollarımızda revizyona gidiyoruz. Hemşehrilerimizin daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek ulaşımı daha da rahatlatacağız. Kaldırımlarımızı da yenileyerek hemşehrilerimizin yaya ulaşımında da konfora önem veriyoruz. 2022 yılında ekibimizle birlikte yoğun bir mesai harcadık. Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalarla sokaklarımızı, caddelerimizi Kestel’e daha yakışır ve daha konforlu bir hale getiriyoruz" diye konuştu.