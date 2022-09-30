Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın, ilçede oluşan hava kirliliği sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonuç veriyor. Bakanlığın talimatıyla Ankara’dan gelen heyet, ilçede bulunan fabrikalarda filtre denetimleri yaparken, hava kalitesinin yükseltilmesi adına izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın, ilçede oluşan hava kirliliği sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonuç veriyor. Bakanlığın talimatıyla Ankara’dan gelen heyet, ilçede bulunan fabrikalarda filtre denetimleri yaparken, hava kalitesinin yükseltilmesi adına izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hava kirliliği konusunda gerçekleştirdiği görüşmeler, çözüme kavuşuyor. Görüşmelerin ardından Bakanlık tarafından görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk, İzleme Daire Başkanı Soner Olgun, Bursa İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç ve beraberindeki heyet, Kestel ilçesinde gelerek fabrikaların bacalarında filtre denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin ardından Belediye Başkanı Önder Tanır ve beraberindeki heyet Çevre, Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kestel’in hava kalitesini yükseltmek adına izlenecek olan yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda yapılan görüşmeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a raporlanmasının ardından Kestel’in daha temiz ve kaliteli havaya ulaşması için çalışmalar başlayacak.

‘’Kestel hak ettiği hava kalitesine ulaşacak’’

Kestel Belediyesi ve ilgili kurumların çabalarıyla hava kirliliği ile yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Bizim ve bir çok hemşehrimizin ortak hassasiyeti olan hava kirliliği konusunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a iletmiştik. Bu konunun detaylarını içeren dosyayı ise bakanlık yetkililerimize teslim ederek önlemlerin alınmasını talep ettik. Bakanlığımız bu konuya hassasiyetle yaklaşarak, ilçemizde incelemelerde bulunmak üzere ilgili daire başkanları ve yetkilileri ilçemize geldi. Gelen heyet ile birlikte ilçemizde bir takım incelemeler gerçekleştirdik. Ardından sanayi bölgelerimizde bulunan fabrikaların bacalarında filtre denetimleri gerçekleştirdik. Daha sonra Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde geniş katılımlı bir toplantıya katıldık. Burada ilçemizdeki hava kirliliğinin sebepleri, filtre kullanımının önemi, alabileceğimiz önlemleri konuştuk. Bu izleyeceğimiz yol haritasına ilişkin gerekli raporlar Bakanımız Murat Kurum’a aktarılacak. Son olarak Kestel’in hak ettiği hava kalitesine ulaşması için çalışmalar başlayacak. Konuya hassasiyetleri adına kıymetli Bakanımıza ve buraya gelen heyete teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.