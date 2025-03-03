Kestel Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ramazan Sokağı, büyük bir coşkuyla açıldı.

Ramazan ayının ruhunu yaşatmak ve geleneksel kültürü canlandırmak hedefiyle kurulan Ramazan Sokağı, Kestel davulcularının manileriyle ziyaretçilerini karşıladı. Açılışta konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte paylaşmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi;

"Ramazan, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayıdır. Biz de Kestel Belediyesi olarak bu güzel ayın ruhunu yaşatmak, vatandaşlarımıza keyifli bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için Ramazan Sokağı’nı kurduk. Burada hem geleneksel tatlarımızı tadacak hem de Ramazan’ın manevi havasını birlikte soluyacağız. Tüm vatandaşlarımızı Ramazan Sokağı’na bekliyoruz."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Erol, stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Program, meydanda kurulan otağda ney performansı ve ikramlarla devam etti.

Ramazan ayı boyunca Kestellilere nostaljik bir atmosfer sunacak olan Ramazan Sokağı, çeşitli etkinlikler, yöresel lezzetler ve geleneksel Ramazan eğlenceleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.