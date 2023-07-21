Alanya Belediyesi tarafından Sahil Yolu ve Kestel İsa Küçülmez Caddesi’nden Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Yeni Çevre Yolu güzergahında ulaşımı kolaylaştırmak için yapımına başlanan Yeni Üniversite Yolu’nda (Çökele Yolu) çalışmalar aralıksız devam ediyor.

30 metre genişliğe, 4 kilometre uzunluğa sahip yeni yolda dolgu ve hafriyat çalışmalarının ardından yağmur suyu drenaj çalışmaları da tamamlanmıştı. Çalışmaların aralıksız sürdüğü Yeni Üniversite Yolu’nda kaldırım ve üstyapı çalışması başlatıldı.

Bölgedeki ulaşım konforunu arttıracak yeni imar yolu, sadece üniversiteye ulaşımı rahatlatmayacak; aynı zamanda Yeni Çevre Yolu’na; Kestel Mahallesi’ne taşınacak yeni sanayi sitesi ve Dim Mağarası’na ulaşımı da kolaylaştıracak.

Başkan Yücel: "Kestel’e ulaşımda çağ atlatacak yol projesini kısa sürede tamamlayacağız"

Alanya Belediyesi’nin kentin birçok noktasında yeni yol açma ve şehrin altyapısını güçlendirmek için yağmur suyu drenaj çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’nın doğusundan batısına yol açma, kaldırım, asfalt, istinat duvarı ile muhtelif yerlerde altyapıdan üstyapıya kadar pek çok alanda çalışmalarımız sürüyor. Kestel Mahallesi’ne ulaşımda çağ atlatacak üniversitemize ulaşımı kolaylaştıracak Yeni Üniversite Yolu’nda (Çökele Yolu) kaldırım ve üstyapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp yolu trafiğe açacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun.” dedi.