Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılında 100 öğrenci ile söyleşi etkinliği gerçekleştirdi.

Bursa’da Kestel ilçe genelindeki okulların 12. sınıf öğrencileri ile emniyet müdürlüğü konferans salonunda yapılan söyleşilerde, çeşitli konularda bilgilendirme ve tanıtım yapılarak, gençlerin sorunları da dinlendi. Öte yandan ilçedeki anaokullarını da ziyaret eden ekipler, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler bu jest karşısında büyük bir mutluluk yaşadılar. Ekiplerin hediyeleri vermesinin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.