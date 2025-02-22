Kestel Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı vesilesiyle ilçedeki tüm camileri temizlik ve hijyen açısından hazır hale getiriyor.

Kestel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların Ramazan ayında da ibadetlerini temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla ilçedeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması yürütüyor. Halıları da yıkanan camilere daha sonra gül suyu dökülüyor.

Kestel sınırlarında bulunan tüm cami ve mescitler Kestel Belediyesi tarafından detaylı temizlik işlemleri yapılarak cemaat için hazırlanıyor.