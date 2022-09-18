Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 47 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Şölen renkli görüntülere sahne olurken, sünnet çocukları üstü açık klasik otomobiller ile ilçe turu yaptı.

Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni ile 47 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Şölen renkli görüntülere sahne olurken, sünnet çocukları üstü açık klasik otomobiller ile ilçe turu yaptı.

Kestel Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleninde 47 çocuk erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. Şölen, Kestel Belediyesi önünden Aile Parkı’na kadar süren kortejle başladı. Bando eşliğinde şarkılarla oluşturulan kortejin başında ise, klasik otomobiller vardı. Etkinliğe TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, önceki dönem belediye başkanı Yener Acar, ilçe protokolü, meclis üyeleri ve sünnet aileleri katıldı. Klasik otomobiller ve belediyenin resmi araçlarından oluşan kortej, bando ve animatörler eşliğinde aile parkında son buldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende daha sonra dondurma ikramı yapıldı. Animasyon, Karagöz-Hacivat ve bando gösterileri gerçekleşen şölende son olarak Piyanist Onur, sahneye çıkarak, hareketli parçalarla çocukları ve ailelerini eğlendirdi.

Etkinlikte konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak çocuklarımızın bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Geleneksel hale getirdiğimiz şölenimizde bu yıl 47 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Şu anda 47 çocuğumuz ve aileleriyle birlikte eğlencemizi gerçekleştiriyoruz. Kortejiyle, animasyon ve bando gösterileriyle dolu dolu bir programla çocuklarımızın yanındayız. Ekmeğimizi, neşemizi, eğlencemizi paylaşıyoruz. Hem çocuklarımıza hem ailelerimize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.