Kestel Belediyesi yeni yıl ile birlikte, tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin dijital ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayan e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçiş yaptı.

Kestel Belediyesi yeni yıl ile birlikte, tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin dijital ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayan e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçiş yaptı.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen E-Belediye Bilgi Sistemi’ni Bursa’da ilk kez kullanmaya başlayan Kestel Belediyesi, “Muhasebe, İnsan Kaynakları, Gelir, Taşınır İşlemleri, İşyeri Ruhsat ve Zabıta İşlemleri” gibi tüm iş ve işlemlerini e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Belediye bünyesindeki memur, sözleşmeli personel ve işçi personelinde ocak ayı maaş ve fark ödemeleri, ilk kez e-Belediye sistemi ile hesaplara geçti. Ayrıca belediye bünyesindeki personelin izin işlemleri, girişi, onayı ve kontrolleri de bu sistem üzerinden gerçekleşecek. Belediye hizmetlerini vatandaşın erişimine daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde sunan sistem zaman ve mekândan bağımsız olarak yönetilirken, kaynak ve personel tasarrufunun yanında kırtasiye ve bürokrasinin de azaltılmasını sağlıyor.

Sistemi tüm modülleri ile kullanan Bursa’nın ilk belediyesi

Vatandaşlara dönük hizmet süreçlerini basitleştirerek, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımının yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçiş için başlattığı eğitim çalışmaları ile veri aktarma süreçlerini tamamlayan Kestel Belediyesi, sistemi tüm modülleriyle kullanan Bursa’nın ilk belediyesi oldu. Türkiye’nin en büyük projeleri arasında gösterilen e-Belediye Bilgi Sistemi’nin bilgi teknolojileri anlamında yurtdışına olan bağlılığı da azaltacak.

Türkiye’nin hedeflerine katkı sağlayacak çok önemli bir proje"

Uygulamanın önemine vurgu yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bu sadece belediyelerin hizmetlerini elektronik ortamlarda yapması ve vatandaşlarımıza sunmasının ötesinde ülkemizin gerçekten bilgi teknolojileri alanında dışa bağlılıkların azaltılması gibi ülkemizin makroekonomik hedeflerine katkı sağlayacak çok önemli bir projedir. Hizmetlerin elektronikleşmesi konusunda ülkemize seviye atlatacak bir projedir. Bizim birçok büyük projemiz var ama bizi en çok heyecanlandıran projelerin başında belediye bilgi sistemi geliyor" dedi.