Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursaspor Kulübü ve sporcularına ziyarette bulundu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursaspor Kulübü ve sporcularına ziyarette bulundu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Aras, Fikri Hafızoğlu ve Recep Alper Çelik ile Bursaspor Kulübüne ziyarette bulundu. Başkan Tanır ve beraberindeki heyet, Amedspor maçı hazırlıkları için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenman yapan Bursaspor’un genç sporcularına baklava ikramında bulundu. Ziyarette, Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Güngör, Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin, Onur Özel, Metin Alp ve Ramazan Çetin Kaya’da bulundu. Geçtiğimiz hafta Sivas Belediyespor karşısında 6-0’lık üstünlük sağlayan sporcuları tebrik eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Amedspor maçı öncesinde futbolculara ve Teknik Direktör Tahsin Tam’a başarı dileklerinde bulundu.

‘’Bursaspor bizim sevdamız’’

Antrenmanın ardından sporcularla bir araya gelen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Bursaspor kulübü büyük bir kulüp, Bursaspor taraftarı fedakar ve azimli bir taraftar. Hangi lig de olduğumuz, hangi kupalar için mücadele ettiğimizin önemi yok. Bursaspor bizim sevdamız, yaşam biçimimiz. Bu büyük camiayı bu sevdadan hiçbir şey vazgeçiremez. Bizler, yerel yönetimler olarak şehrimizin takımına her alanda destek olmaya gayret ve özen gösteriyoruz. Çünkü bir tane Bursaspor var. Kulübümüze, taraftarımıza, futbolcularımıza her zaman sahip çıkmalı ve yanlarında olmalıyız. Önümüzde Amedspor maçı var. Karşılaşma öncesinde futbolcularımıza, hocamıza ve teknik heyetimize moral ziyaretinde bulunduk. Tüm futbolcularımıza başarılar diliyor, güzel bir galibiyetle Bursa’mıza dönmelerini bekliyorum’’ diye konuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz ziyarette, Belediye Başkanı Önder Tanır’a forma hediye ederek, teşekkürlerini iletti.