Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla birlikte ağaç fidanı dikti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla birlikte ağaç fidanı dikti.

Kestel Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda başlatılan ağaçlandırma seferberliğine destek olmaya devam ediyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Önder Tanır ve yüzlerce çocuk, fidanları toprakla buluşturdu. Esentepe Şehit Eren Bülbül Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte 100 ağaç fidanı dikildi. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak adına fidan dikimine önem verdiklerini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’ Bugün çocuklarımız ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. Yaklaşık 100 ağacımızı, çocuklarımız ile birlikte toprakla buluşturuyoruz. Çocuklarımıza daha yeşil bir Kestel bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dikilen her fidan geleceğe yapılan güzel bir yatırımdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.