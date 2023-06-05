Türkiye’nin en önemli kestane üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da kestane üreticilerinin en büyük sıkıntısı halk arasında ’katil arı’ olarak bilinen gal arısı oldu. Ülkenin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Köşk ve çevresinde bu yıl ağaçların katil arıların salgını nedeniyle ciddi tehlike altında olduğunu belirten Köşk ziraat Odası Başkanı Levent Güler, soruna çözüm bulunması için ilgililerden ve üniversitelerden yardım istedi.

Türkiye’de ilk kez 2014 yılında Yalova’da daha sonra İzmit ve çevresinde görülen, halk arasında “katil arı” olarak adlandırılan gal arılarının ülkenin kestane ambarı konumundaki Aydın’da da saldırı halinde olduğu belirtildi. Aydın’ın simge tarım ürünlerinden biri olan kestanenin, gal arıları nedeniyle geleceğinin tehlike altında olduğunu belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler, "İlimizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kestane ağaçları henüz önlenemeyen hastalıklar nedeniyle her geçen gün kuruyor. Gal arıları, ağaçların meyve hazırlığı yaptığı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları boyunca kestanelerin meyvelerine de ciddi zarar veriyor. Kestane gal arısı, ilkbahar aylarında kestanenin oluşumu sırasında çiçek kısmına yumurta bırakarak çiçek oluşumunu engellediği, kalitesini ve verimini yüzde 50-75 oranında azaltarak zararlıya maruz kalan ağaçların bir süre sonra öldüğü biliniyor. Bu zararlı ile etkin mücadele yapılmaz ise kestanenin geleceği tehlike altına girecek" dedi.

"Çin menşeili bu arı Türkiye’de 9 yıldır görülüyor"

Anavatanı Çin olan, daha sonra Japonya, ABD ve İtalya’da da görülen gal arılarının Türkiye’de 9 yıldır görüldüğünü belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Güler, "Kestane dal kanserine karşı çare aranırken şimdi de gal arısı zararlısı ile baş edilmeye çalışılıyor. Gal arısının tek konutçusu olan kestane ağaçlarında yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya sebep olduğu ve rekolteyi düşürdüğü biliniyor. Gal arısına karşı yararlı böceklerle mücadele edildiğini biliyoruz, ancak şu anda zararlı böcek üretiminin ne aşamada olduğunu bilmiyoruz" diyerek sorunun çözümü için yetkililerden ve üniversitelerden destek beklediklerini söyledi.

"Rekoltede düşüş olmasından endişe ediyoruz"

Türkiye’de en yoğun kestane üretiminin Aydın’da Köşk ve çevresinde yapıldığını kaydeden Güler, "Sadece bölge ekonomisine değil önemli bir ihracat ürünü olduğu için ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayan kestanenin korunabilmesi için geç kalınmadan etkin bir mücadele yapılması gerekiyor. Gal arısıyla mücadele için üretilen ’Torymus Sinensis’ adı verilen faydalı böcekler sahaya salındığında gal arısının verdiği zararın azaldığı biliniyor. Bunun yapılması ya da alternatif olarak başka mücadele yöntemleri varsa üniversiteler, enstitüler tarafından bu zararlıyla mücadele edilmesini talep ediyoruz. Bu yöntemler uygulanabilirse kestanenin geleceği güvence altına alınabilir" diyerek konuyla ilgili olan herkesten bu yönde yardım beklediklerini ifade etti.