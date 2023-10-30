Geçtiğimiz yıl 24 bin tona yaklaşan kestane üretimi ile Türkiye’de birinci sırada yer alan Aydın’da, Ticaret Borsası tarafından pilot bölgelerde dağıtılan kestane dal kanseri ve gal arısına dayanıklı ağaç çeşitleri, üreticilere umut olacak.

Kestane üretiminin önemli kısmının karşılandığı Aydın’da kestane ağaçlarındaki dal kanseri ve gal arısı hastalıkları üreticilerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hastalıkların önüne geçmek için ilgili kurumların iş birliği ile ciddi çalışmalar yapılırken, Aydın Ticaret Borsası tarafından Nazilli, Köşk ve Efeler’in köylerinde dağıtımı yapılan dal kanseri ile gal arısına dayanıklı ağaç çeşitleri, üreticilere umut olacak. Yıllardır çaresi bulunamayan kestane dal kanseri nedeniyle yeni dikimlere rağmen ağaçların kuruduğunu belirten üreticiler, bu pilot uygulamadan umutlu olduklarına dikkat çekti.

Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde önlenemeyen bir sorun olan kestane dal kanseri ağaçların kurumasına neden olurken, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, dal kanseri ve gal arısına çözüm bulunması için ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti. Kastamonu’da gal arısına karşı üretilen predatör böceklerin Aydın’a da getirilmesini hedeflediklerini belirten Çondur, “Kestanedeki en büyük sıkıntımız üretimdeydi. Yani ağaç varlığımızın azalması. Kestanede dal kanseri ve gal arısı, üreticilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan. Bu çerçevede Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün ürettiği gal arısına karşı kullanılacak olan biyolojik mücadelede predatörler var. Bu predatör böcekleri, bu yıl ilimize getirilerek mücadeleye başlanması, devamında da bu predatörlerin Aydın’da üretilerek ilimizde kullanılması amacımız. Bu konuda da Valimiz de çok ilgili ve konuya da hakim. Kendisi de Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığı görüşme sonucunda, bu projeye el attı” dedi.

Dal kanserinin henüz çözüm bulunmayan bir hastalık olduğunu ancak gal arısının şu anda daha çok zarar verdiğini ifade eden Çondur, “Kestane dal kanseri, ne yazık ki daha tehlikeli bir hastalık. Gal arısı ile belli bir mücadele yapabiliriz ama kestane dal kanseri şu an çözümü olmayan bir hastalık. Umarız daha fazla yayılmaz ama gal arısının şu anda verdiği zarar çok daha fazla ve çok daha kötü. O yüzden mücadele şekillerinde de kestanemizi gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız. Aynı zamanda gal arısına ve kestane dal kanserine dayanıklı çeşitler dağıttık geçen yıl. Nazilli, Köşk ve Efeler ilçelerimizin köylerinde. O çeşitlerin de gözetimi borsamız tarafından da yapılıyor. Üniversitemiz ile beraber bir çalışmamızdı. O çeşitlerden de eğer verim alırsak, bunları da borsamız vasıtasıyla dağıtmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.