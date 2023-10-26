Rize’de kestane toplamak için evden ayrılan ve haber alınamayan 80 yaşındaki şahıs 3 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Olay dün merkeze bağlı Köprülü köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kestane toplamak için Köprülü köyündeki ikametinden ayrılan 80 yaşındaki E.B. ormanlık alanda dengesini kaybederek düştü. Düştüğü yerde bir süre sonra yakınlarını arayan E.B. yaralı olduğunu bildirdi. Yakınları da durumu AFAD ekiplerine haber verirken, 6 AFAD personeli ile başlatılan arama kurtarma çalışması sonrasında yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yaşlı adam bulunduğu yerden kurtarıldı. E.B.’nin olay yerindeki ilk müdehalesinin yapılmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.