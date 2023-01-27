Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ecstasy hapla yakalan şahıslardan 1’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ecstasy hapla yakalan şahıslardan 1’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara’dan temin ettikleri ecstasy hapları piyasaya sürmek amacıyla Kastamonu’ya getiren şahısların aracını durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, kestane dolu poşet içerisinte 298 adet ecstasy hep ele geçirildi.

Araçta bulunan S.U. (46), H.D. (40), E.E. (54) ve C.Y. (41) isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevk edilen şahıslardan C.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.