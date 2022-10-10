Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pazar tezgahlarında yerini alan kestane, iriliğine göre 35-45 TL arasında fiyattan satılıyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pazar tezgahlarında yerini alan kestane, iriliğine göre 35-45 TL arasında fiyattan satılıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde ormanlık alanlarda kestane hasadı başladı. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl kestanenin az olduğunu ifade eden üreticiler, kilosunu iriliğine göre 35-45 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunduklarını söyledi. Kestane toplamanın zahmetli olduğunu belirten üreticiler, “Kestane bu bölgede ormanlarda yetişiyor. Bu bölgede de araziler hep dik ve çok engebeli. Bazen kilometrelerce yürüyerek kestane ağaçlarının bulunduğu alanlara gidebiliyoruz. Bir kişi günde ortalama 10-15 kilogram kestane ancak toplayabiliyor. Kdz. Ereğli’de kestaneyi iki haftadır pazarda satıyoruz. Vatandaşların ilgisi çok fazla. Fiyatı geçen yıllara göre çok fazla artmadı. Bazen öğle olmadan elimizdeki ürünü satıyoruz” dedi.

Üreticiler, kestane hasadının yaklaşık 1 ay daha süreceğini ancak fiyatlarda düşme yaşanmayacağını ifade etti.