Kastamonu’da kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısına karşı kestane ormanlarına kurulan 4 bin yapışkanlık tuzak ile gal arısıyla mücadele sürüyor.

Kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısına karşı Kastamonu’da yapılan yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele devam ediyor. Kestane ağaçlarının yoğun olduğu İnebolu, Cide, Doğanyurt, Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt gibi sahil kesimine yerleştirilen tuzaklar sayesinde kestane ormanlarına zarar veren zararlılar yakalandı.

Türkiye’de ilk kez 2014’te görülen gal arısı, kısa sürede kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara yayılabiliyor. Gal arısı ile mücadelede kullanılan "Torymus Sinensis" türü böcekle yapılan biyolojik mücadeleye sarı renkli yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele de eklendi. Kestane ağaçlarına asılan tuzağın yaydığı kokuya gelen zararlı, yakalanıyor. Bu çerçevede Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde kestane ağaçlarının yoğun bulunduğu alanlara 4 bin yapışkanlı tuzak yerleştirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İnebolu ilçesinde kestane ormanlarının yoğun olduğu alanlara bin 320 adet sarı tuzaklar yerleştirildi. Yerleştirilen sarı tuzaklar sayesinde binlerce kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı yakalandı. Gal arısıyla mücadelede "Torymus Sinensis" türü böcekle yapılan biyolojik mücadelenin yanı sıra sarı tuzaklarla da yapılan mücadeleden sonuç alındığı belirtildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kestane ağaçlarına zarar veren gal arıları için koydukları sarı tuzak ile binlerce arının yakalandığını belirtilerek, “Bunu görmek, yeni mücadele yöntemiyle daha kısa sürede netice alabileceğimize dair bizleri cesaretlendirdi. Gal arısıyla biyoteknik mücadele çerçevesinde sarı tuzak adlı feromene konulan cezbediciye binlerce gal arısının yakaladığını görmek yeni mücadele yönetimiyle daha kısa sürede netice alabileceğimize dair bizleri cesaretlendirdi. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğümüze bin 320 adet tuzağın asılmasının mücadelede inşallah daha hızlı faydalarını göreceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza gayreti çalışmaları için teşekkür ederiz” dedi.