SAMSUN (İHA) – Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki kestane ormanlarına, halk arasında ‘katil arı’ olarak nitelendirilen gal arılarını öldüren ‘torymus sinensisin’ böcekleri salındı.

Çin’den dünyaya yayılan ve kestane ağaçları ile meyvelerine zarar veren gal arısı, Samsun’daki kestane ağaçlarına da zarar vermeye başladı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Salıpazarı Orman İşletme Şefliği tarafından gal arılarıyla mücadele etmek amacıyla kestane ağaçlarının yoğun olduğu bölgelere katil arı gal arısıyla beslenen torymus sinensisin böcekleri bırakıldı.

Katil gal arsının katili torymus sinensisin böcekleri ormana salındı

Gal arısı ile biyolojik mücadelede taarruza geçen Salıpazarı Orman İşletme Şefliği, sınırlarındaki kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Yayla Mahallesi’nde 200 adet gal arısının yırtıcısı olan torymus sinensisin böceğini kestane ormanlarına saldı. Gal arısı zararının ortadan kaldırılabilmesi için üretilen yararlı yırtıcı olan torymus sinensisin böceğinin üretilmesi ve doğaya salınması işlerinin ara vermeden artarak devam edeceği ifade edildi.

Torymus sinensisin böcekleri, doğası gereği sadece kestane ağacına oluşan gallere yumurtasını bırakıyor. Yumurtadan çıkan larvalar, kestane gal arısının larvasından beslenerek kestane gal arısını tüketip gallerden çıkmasını engelliyor. Biyolojik mücadele ile gal arılarının lavralarının yok edilerek, popülasyonunun kestane ormanlarından yok edilmesi amaçlanıyor.