Bartın’ın Amasra ilçesinde dün sabah evinden çıkarak ormanlık alana kestane toplamaya giden 65 yaşındaki Dursun Gökdağ koluna kaya düşmesi sonucu yaralandı. İz takip köpeği ile yeri tespit edilen yaralı adam bir gün sonra ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde dün sabah evinden çıkarak ormanlık alana kestane toplamaya giden 65 yaşındaki Dursun Gökdağ koluna kaya düşmesi sonucu yaralandı. İz takip köpeği ile yeri tespit edilen yaralı adam bir gün sonra ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Dün sabah saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Kaleşah Mahallesinde ikamet eren 65 yaşındaki Dursun Gökdağ ormanlık alana kestane toplamaya gitti. Gödağ’ın akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ekiplere haber verildi. Jandarma, Polis, AFAD, UMKE ekiplerince başlatılan aramalarda yaşlı adamın yeri Jandarma iz takip köpeği Pati tarafından tespit edildi. Ormanlık alanda koluna kaya düşmesi sonucu yaralandığı anlaşılan ve evine 5 kilometre mesafede bulunan Gökdağ, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile 2 kilometre taşınarak ambulansa alınıp Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.