Aydın’ın üretiminde Türkiye lideri olduğu ürünlerden biri olan kestane hasat sezonu sona erdi. Bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olduğu kestanede, üreticiye destek vermek için çalışma başlatan Karya Farma HBX Ar-Ge kestane ile ceviz ununu belli oranlarda birleştirerek hem besleyici hem de şifa deposu bir karışım elde etti. Karışımın bebek mamalarına eklenebileceği gibi çölyak hastaları için de kullanılabilecek önemli bir gıda olduğu belirtildi.

Çalışmalarını Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te sürdüren ve şu an itibariyle 18 ayrı patente imza atan Karya Farma HBX Ar-Ge, bir yandan bilimsel çalışmalara devam ederken diğer yandan da Ege’nin tarımsal ürünlerine değer katmaya çalışıyor. Bu yıl rekoltesi oldukça yüksek olan ve Ortadoğu’daki savaşlar nedeniyle pazarı durgun giden Aydın kestanesi üzerinde çalışma yaptıklarını belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Bilimsel Araştırmalar Projeleri kurucusu Hakan Başlık, kestane ve ceviz ununun çocuk mamalarına eklenmesiyle çocukların sağlıklı büyüme ve gelişim süreçlerine önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.

Bu iki ürünün belli oranlarda birleştirilmesi ile glütensiz ve besleyici bir un elde ettiklerini belirten Başlık, kestane ununun düşük yağ oranı ve glütensiz yapısıyla özellikle gluten intoleransı olan çocuklar için ideal bir alternatif olduğunu kaydetti. Kestane ununun, yüksek lif içeriği ve B vitaminleri, potasyum, magnezyum gibi mineraller açısından zengin olduğunu vurgulayan Başlık, bu besinlerin çocukların sindirim sistemine ve genel sağlığına olumlu etkiler sunduğunu ifade etti.

Ceviz ununun ise omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve yüksek kaliteli protein içeriğiyle çocukların beyin gelişimine destek sağladığına dikkat çeken Hakan Başlık, “Ceviz ununun antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde çocukların bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı. Ceviz ununda bulunan amino asitler, çocukların kognitif gelişimini destekleyen önemli bileşenlerdir" dedi.

Yapılan bilimsel çalışmalar, kestane ve ceviz ununun çocuk mamalarına eklenmesinin besleyici içerikleri artırabileceğini ve sindirim kolaylığı sağlayabileceğini ortaya koyduğunu ifade eden Hakan Başlık, Aydın’da oldukça fazla üretimi olan ceviz ve kestanenin unu yapılarak çocuk beslenmesinde daha sağlıklı ve yenilikçi seçenekler mümkün olacaktır” dedi.

Karya Farma HBX Ar-Ge’nin, çocukların beslenme ihtiyaçlarına uygun inovatif çözümler geliştirmeye devam ettiğini belirten Başlık, “Kestane ve ceviz ununun çocuk mamalarında kullanılması çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışma ile Aydın’ın doğal zenginliklerini çocukların sağlığına katkı sunacak şekilde değerlendirmek, bilimsel çalışmalarımızın temelini oluşturuyor" diye konuştu.