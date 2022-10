Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Özdoğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Hacılar Belediyesi’nin esnaf dostu bir belediye olduğunu söyledi. Odakır, Hacılar Belediyesi ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Birliği olarak ilçe halkına daha iyi hizmet vermek adına elbirliği ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da esnafların hayatın her alanında olduklarını belirterek, “Esnafların yaşanan sıkıntılara rağmen gayretle çalıştıklarını biliyoruz. Bizlerde belediye olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaflar tüketicinin olmazsa olmazı, bizlerde her zaman bu bağlamda esnaflarımızın yanında olacağız.” dedi.

Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, Başkan Özdoğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, Hacılar ilçesinin her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini belirtti. Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın da ilçe vatandaşına daha iyi hizmet etme noktasında gayretle çalıştıklarını söyledi.

Ziyarette Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek’de hazır bulundu.