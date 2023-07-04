Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) hazırladığı esnaf ve sanatkârların işletmelerinin kurumsallaşmalarına yönelik alacağı eğitimleri içeren projenin ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmesinin ardından eğitim programları başladı. İlk eğitim Klinik Psikolog Mehmet Tarık Çay tarafından “Kişilik Tipleri ve İletişim Eğitimi” başlığı altında verildi.

KESOB projeler danışmanı Gonca Ertuğrul, KESOB Yönetim Kurulu onayıyla, Birlik’e bağlı odaların imalatçı üyelerinin yararlanabileceği TR72/22/TD-I İmalat Sanayi Teknik Destek Programı çerçevesinde “Esnafım Eğitimle Gelişiyor” adlı bir proje hazırladı. Hazırlanan proje ORAN Kalkınma Ajansı’na sunuldu. Proje ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kriterlere uygun bulunarak yüzde 100 oranında destek verilmeye layık görülmüştü. Destek sayesinde esnaf ve sanatkârlar ücretsiz eğitim alacak, eğitim sonunda kursiyerlere sertifika takdim edilecek.

İlk eğitim başladı

Proje çerçevesindeki eğitimlerin ilki KESOB Konferans Salonu’nda verilmeye başladı. İlk eğitim günü olması dolayısıyla düzenlenen açılış merasimine KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, KESOB Başkan Vekili Altan Aydemir, Yönetim Kurulu üyesi Selim Atasoy, KESOB Denetim Kurulu üyesi Serkan Dilekmen, Kalder Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Latife Şahin ve KESOB projeler danışmanı Gonca Ertuğrul katıldı.

“Eğitimleri çok önemsiyoruz”

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, eğitim başlamadan önce açılış konuşması yaptı. Başkan Odakır konuşmasında, “Öncelikle ORAN Kalkınma Ajansımızın kıymetli Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci Bey’e, desteklerinden dolayı kurumumuzun kıymetli yöneticilerine, projeler danışmanımız Gonca Ertuğrul hanımefendiye, Kalder Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Latife Şahin hanımefendi ile ekibine ve sürece katkı sunup emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. KESOB olarak eğitimleri çok önemsiyoruz. Esnafımıza nasıl faydalı oluruz sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor, çeşitli projeler üretmeye, eğitimler düzenlemeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda ORAN Kalkınma Ajansı ile yaptığımız proje kapsamında ‘Esnafım Eğitimle Gelişiyor’ başlıklı eğitimlerin ilkine başlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Esnafımıza başarılar diliyor, eğitmenlerimize verimli bir eğitim süreci geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitime verdiği önem için Odakır’a teşekkür

Kalder Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Latife Şahin de konuşmasında, “Eğitimlerimizi KESOB, ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlemekteyiz. Eğitimler başlamadan önce bir ön çalışma yaparak esnafımızın eğitimlerden beklentilerini, hangi konularda eğitim almak istediklerini araştırmıştık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde esnafımızın talebinin kurumsallaşmaya yönelik olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırıp sonuçlanması için gayret ettik. Bu vesileyle ilk eğitimimize başlamış bulunuyoruz. Ben de eğitime verdikleri önem için Sayın Şeyhi Odakır Başkanımıza, kurumumuzun kıymetli yöneticilerine, ORAN Kalkınma Ajansı’na ve eğitmenlerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Esnafımıza başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İlk eğitimde kişilik tipleri ve iletişim eğitimi anlatıldı

Konuşmaların ardından “Kişilik Tipleri ve İletişim Eğitimi” başlıklı ilk eğitim Klinik Psikolog Mehmet Tarık Çay tarafından verildi. Eğitmen Mehmet Tarık Çay, kursiyerlere; ‘Kişilik nedir?’, ‘Kişilik tipi analiz yöntemleri’, ‘Katılımcıların kişilik analizinin yapılması’, ‘Kişilik analizinde dört temel kişilik tipi’, ‘Kişilerin kişilik tipini nasıl tespit ederiz?’, ‘Hangi kişilik tipiyle iletişimi nasıl kurmalıyız ve yapılandırmalıyız?’ konu başlıkları hakkında sunumlar yaptı.