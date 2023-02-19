Asrın felaketi olarak değerlendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a gelen Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, TOKİ tarafından yapılan binaların ayakta olduğunu söyleyerek, ‘‘Ben özellikle Cumhurbaşkanımıza ve TOKİ’ye teşekkür ediyorum. TOKİ ile yapılan binalar ayakta. Az katlı ve yatay mimari yapılara önem verilmeli” dedi.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a gelen Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, TOKİ tarafından yapılan binaların ayakta olduğunu söyleyerek, ‘‘Ben özellikle Cumhurbaşkanımıza ve TOKİ’ye teşekkür ediyorum. TOKİ ile yapılan binalar ayakta. Az katlı ve yatay mimari yapılara önem verilmeli” dedi.

Özellikle yatay mimariye önem verilmesi gerektiğini söyleyen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ‘‘Ben özellikle Cumhurbaşkanımıza ve TOKİ’ye teşekkür ediyorum. TOKİ ile yapılan binalar ayakta. Hiçbirinde ne çatlaklık ne yıkılma var. Bu tünel kalıp dediğimiz sistemle yapılıyor. Şu anda yıkılan binalara baktığımızda eski binalar var. Aralar briketle örülmüş ama bölmeler beton demirle oluyor. Sadece pençelerin olduğu yerlerde briket kullanılıyor. Bina devrilse parçalanmaz dağılmaz TOKİ’nin yaptığı konutlarda. Ondan dolayı sürekli Cumhurbaşkanımız özellikle buna dikkat ediyor ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yatay mimari çok önemli. 5 kat üzerine çıkılmaması lazım. Ekranlarda görüyoruz, 10-15 katlı binalar yatmış, niye temelden dolayı yatmış. 5 katlı olsaydı belki öyle olmazdı. Özellikle yatay mimariye dikkat çekmek istiyorum” dedi.

Odakır, yapıların başka kurumlar tarafından da kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Biz KESOB olarak bin 800 konut yaptırdık. Ayrıca Oto Sanatkarlar Odası olarak bin 600 konut yaptırdık. Tabii bunlar TOKİ kanalıyla. Ayrıca Sanayi Bakanlığı destekli 1. Etap ve 2. Etap Sanayi Sitesi’ni şu anda yapmaya devam ediyoruz. Bunlarda kontrol çok önemli. Mühendislerin layıkıyla kontrol etmesi gerekiyor. Hepimizin birbirimizi kontrol etmesi gerekiyor. Sanayi sitesi yaptık. Binanın çalışan taşeron kardeşlerimizle kırgın ayrılmadık ama çokta iyi ayrılmadık. Niye? Görevimizi iyi yaptık, taviz vermedik. Yani yüzde 36 kırımla nasıl çıkacak bu işin içinden? Biraz daha ihaleleri verirken dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka kurumun daha kontrol etmesinde fayda var diye düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.