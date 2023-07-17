BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde önüne konulan kesme şekeri yiyen horoz görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan Recep Emen’e ait horoz, yediği şekerle herkesin dikkatini çekiyor. Şeker yemeyi çok seven horoz, önüne konulan bir tabak kesme şekeri yiyip bitirmesiyle şaşkınlık oluşturuyor. Recep Emen, horozunun aşırı derecede şeker sevdiğini belirterek, “Bazen bahçede çay içtiğimizde tabaktaki şekeri yiyip bitiriyor. Biz de kendisine şeker vermek zorunda kalıyoruz” dedi.