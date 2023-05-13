AK Parti Karabük Milletvekili adayı Ali Keskinkılıç, Türkiye’nin kader seçimini yapacağını söyleyerek, oyları AK Parti’de birleştirelim çağrısında bulundu.

AK Parti seçim öncesi son mitinglerini yaparak tamamladı. Safranbolu Karabük ve Yenice’de yaptığı mitinglerle seçim çalışmalarını tamamlayan AK Parti adeta gövde gösterisinde bulundu.

Keskinkılıç, seçim maratonu boyunca Karabük’ün evlatlarına sahip çıktığını ifade ederek, “ 14 Mayıs’ta seçimleri yapacağız ve bu Türkiye’nin kader seçimi. Türkiye bu seçimlerde kaderine oy verecek. Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğü ile geleceğini onaylayacak. Türkiye ya bu asra damgasını vuracak, dünyada Türk yüzyılını başlatacak, yada Türkiye’ye tuzak kuranlar emellerine ulaşacaklar. Karabük’ün hamuru, suyu ve toprağı sağlamdır. Karabük’ün bir evladı olarak bu seçimde çok dikkatli olalım. Stratejik bir oy kullanım. Hangi partiden, görüşten ve düşünceden olursanız olun bu seçimde bütün Karabüklülerden HDP bulaşmış 6 masaya geçit vermemek için oylarını AK Parti’de birleştirmeyi rica ediyorum. Kapıyı kayguşuk bırakmayalım. Türkiye’nin üniter yapısını tehdit eden 6’Lı masaya bir şey kaptırmayalım, oylarımızı AK Parti’de birleştirip Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duralım” duralım diyerek seçmene çağrıda bulundu.