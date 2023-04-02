Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobil keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Denizli Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan O.B. idaresindeki 41 AHU 218 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşı şeritten gelen, H.S. hakimiyetindeki 47 SA 224 plakalı otomobil keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar bir süre savrulduktan sonra durabildi. Her iki sürücünün yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, çevre ilçelerdeki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.