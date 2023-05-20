Eğriöz Muhtarı Mustafa Mihaliç, geçtiğimiz haftalarda meralarla alakalı çevre köylerle sınır ihlali sorunu yaşadıklarını söyleyen Keskin Muhtarı Hasan Kayhan’a cevap geldi.

Muhtar Kayhan, sürü hayvanlarının yayıldıkları meralarla alakalı çevre köyler ile sınır ihlali sorunu yaşadıklarını belirtmişti. Kayhan, yaklaşık 6 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Tepebaşı’na bağlı Keskin Mahallesi’nde, sürü sahipleri sınır ihlali sorunu olduğunu açıklaması üzerine, Eğriöz Mahallesi Muhtarı Mustafa Mihaliç, konuyla ilgili hiçbir sıkıntıları olmadığını dile getirdi. Mihaliç, “Koyunlarının yüzde 80’i zaten Eğriöz merasında otlatılmaktadır. Ayrıca hayvan sahipleri Eğriöz merasına geldiklerinde tarım alanlarında zarar ziyan yapıp gitmektedirler. Eğriöz halkı da haklı olarak bu duruma karşı tepkilidir” dedi.

“Eğriöz’ün bazı mevkilerinin mahalle halkının bilgisi olmadan Keskin Mahallesi’ne tescili yapılmıştır”

Muhtar Mustafa Mihaliç, “Muhtar Hasan Kayhan, Eğriöz’de hayvan kalmadığını ifade etmiştir. Mahallemizde şu an 2 bin koyun, 300 baş inek ve dana bulunmaktadır. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2022 yılında merada yaptığı araştırmaya göre Eğriöz merasının, Eğriöz’deki hayvan varlığının kaba ot ihtiyacını ancak yüzde 28 oranında karşılayabildiği tespit edilmiştir. Muhtar Hasan Kayhan, Keskin Mahallesi için mera genişletilmesi talebinden bahsetmiştir. Hâlbuki, 2012 yılında kadastral ölçümde Eğriöz’ün Karaöz ve Küçükburun mevkilerinin yaklaşık 3 bin dönüm arazi olacak şekilde, Eğriöz halkının bilgisi olmadan Keskin Mahallesi’ne tescili yapılmıştır. Ayrıca muhtar Hasan Kayhan, Keskin baraj havzasından da bahsetmiştir. Baraj havzası, Eğriöz Mahallesi halkından Devlet Su İşleri tarafından istimlak edilip baraj yapılmıştır ve barajın arazisi Eğriöz Mahallesinden alınmasına rağmen, adı ‘Keskin Göleti’ olmuştur” şeklinde konuştu.

Bazı iddialara da değinen Muhtar Mihaliç konuşmasına şöyle devam etti:

"Sonuç olarak Eğriöz Mahallesi, Keskin Mahallesi’ne geçmişten günümüze kadar arazisini üçte birini zaten vermiştir. İddialara göre, mahallenin yakınında bulunan Eğriöz Mahallesi’nde hayvancılık neredeyse bitmesine rağmen, bölgedeki meraların farklı sürülere ait hayvanlar tarafından kullanımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Mahalle sakinleri sürülerin kendi meralarına girmesini istemiyor. Keskin Mahalle Muhtarı Hasan Kayhan ise, Eğriöz Mahallesinde yeterli hayvan olmadığı için meralardaki otların kuruduğunu iddia ediyor. Yetkililerden mera sınırlarının genişletilmesini talep eden Muhtar Kayhan, boş duran meraların kimseye faydası olmadığını belirtti.”