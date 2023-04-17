Sürü hayvanlarının yayıldıkları meralarla alakalı çevre köyler ile sınır ihlali sorunu yaşadıklarını söyleyen Eskişehir Keskin Mahalle Muhtarı Hasan Kayhan, “Biz yetkililerden orta yolun bulunmasını istiyoruz” dedi.

Yaklaşık 6 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Eskişehir Tepebaşı’na bağlı Keskin Mahallesi’nde, sürü sahipleri sınır ihlali sorunu yaşıyor. İddialara göre, mahallenin yakınında bulunan Eğriöz Mahallesi’nde hayvancılık neredeyse bitmesine rağmen, bölgedeki meraların farklı sürülere ait hayvanlar tarafından kullanımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Mahalle sakinleri sürülerin kendi meralarına girmesini istemiyor. Keskin Mahalle Muhtarı Hasan Kayhan ise, Eğriöz Mahallesinde yeterli hayvan olmadığı için meralardaki otların kuruduğunu iddia ediyor. Yetkililerden mera sınırlarının genişletilmesini talep eden Muhtar Kayhan, boş duran meraların kimseye faydası olmadığını belirtti.

“Bizim tarafımıza geçsin, bizim koyunlarımız da onların tarafa geçsin”

Keskin Mahallesi’nde 20 sürü, Eğriöz Mahallesi’nde ise 1 sürü olduğunu öne süren Muhtar Kahyan, “Mahallemizde yaklaşık olarak 6 bin küçükbaş hayvan var. Burada yaşayan sürü sahiplerinin ve çobanların en büyük sıkıntısı, sınır ihlalleri. Daha önceden Uludere Mahallesiyle aramızda bir husumet vardı, biz muhtarlarla beraber toplandık bu olayı çözdük. Bizim sürülerimiz Uludere’nin merasına girebiliyor, onların sürüsü de Keskin merasına girebiliyor. Hemen yakınımızdaki Eğriöz Mahallesi’nde ise hayvancılık neredeyse bitmesine rağmen oradaki halkla bizim çobanlarımız anlaşamıyor. O yüzden aramızda sınır ihlali uygulanıyor. Burası Keskin Baraj havzası, buralarda ve yakın yerlerde sürülerimiz sorun yaşıyor. Eğriöz ile kendi mahallemizdeki sınırın biraz daha genişlemesini istiyoruz. Eğriöz’de sürü sahibi tek bir kişi var, bizde ise 20 sür var. O yüzden onların sınırındaki otları yiyecek hayvan yok. Meralara geçiş yapamadığımdan dolayı ne onların koyunları yiyor ne de bizim koyunlarımız yiyebiliyor. Orada hayvancılık yapılsa saygı duyarım fakat meralar boşa gidiyor. Bizim koyunumuzu, köpeğimizi, çobanımızı gören Eğriöz halkı sınır ihlali var diye korumayı arıyor. Bizim koyunumuz oraya girmediğinde otlar kuruyor ve iki köy arasında kırgınlık oluşuyor. Biz yetkililerden orta yolun bulunmasını istiyoruz. Onların koyunları bizim tarafımıza geçsin, bizim koyunlarımız da onların tarafa geçsin. Yoksa otlar kuruyup gidiyor, kimse faydalanamıyor” ifadelerini kullandı.