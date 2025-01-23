Kış turizminin merkezi Bursa Uludağ’da yıllar önce kurulan tam donanımlı Afet Yönetim Merkezi keşke bu tedbirler Kartalkaya’da da alınsaydı dedirtti. 2019 yılında hayata geçirilen yönetim merkezi bünyesinde 24 saat görev yapan itfaiye, ambulans, jandarma, karayolları ve AFAD ekibi bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi kış sezonundaki yoğunluğu göz önüne alarak 28 metre merdivenli itfaiye aracını da bölgeye gönderdi.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından gözler Bursa Uludağ’a çevrildi. 35 konaklama merkezinin bulunduğu ve her yıl 1 milyon 700 bin misafirin konuk edildiği Uludağ’da bütün otellere aynı mesafe uzaklıkta projelendirilip yapımı tamamlanan Afet Yönetim Üssü’nde itfaiyeden, AFAD’ a, Jandarma’dan 112’ye UMKE ve Karayollarına kadar bir çok kurumun görevlilerinin konaklayıp kurtarma ve müdahale araçlarını hazır tutabilecekleri geniş garaj ve depolar bulunuyor.

Deprem kuşağı üzerinde bulunan Bursa’da afet koordinasyon çalışmaları kapsamında tek bir merkezden yönetim imkanının sunulduğu 1 ve 2 numaralı yönetim merkezlerinin bir eşi olarak Uludağ’da yapılması planlanan ve o dönemki Tarım Orman Bakanı Veysel Eroğlu tarafından projelendirilip 2019 yılında Bekir Pakdemirli döneminde yapımı tamamlanan 3. yönetim merkezi, Milli Parklar Uhdesinde kamu kurumlarına tahsis edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Karayolları personellerinin rahatlıkla konaklayıp görev yaptığı merkezde devasa büyüklükteki garaj ve depolara da görev araçları, afet anında lazım olan gerekli eşyalar yardım malzemeleri yerleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 3 adet itfaiye aracı ile 4 çekerli 2 aracın hazır bekletildiği tesiste 10 dan fazla itfaiye personeli de kış sezonu boyunca görev yapıyor. İlk alev yükseldiğinde buradan ekipler birkaç dakika içerisinde olay yerine gidebiliyorlar. Çünkü Uludağ’ın en merkezi bölgesine konuşlanan yönetim üssü iki kayak bölgesinin tam ortasında ve tüm otellere aynı uzaklıkta bulunuyor. Sömestir tatili sebebiyle de 10 gün önce buraya 28 metrelik sepetli merdivenli takviye ekip gönderildi. Uludağ’daki yönetim binasında itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri kış sezonunda 24 saat usulüne göre hizmet veriyorlar. İtfaiye ye ait alanda 28 metrelik merdivenli araç haricinde başlangıç aracı ve ekipmanlar bulunuyor. Başlangıç aracındaki hava yastığı 1 dakika içerisinde açılıyor ve hayat kurtarıyor. Eğer bu hava yastığı Kartalkaya’da olsaydı bugün kaybettiğimiz insanların bir çocuğu kurtarılmış olacaktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Uludağ Grup Amirliği Ekip Amiri Hakan Çördük, “2 araç 4 personelle 7-24 hazır bir şekilde beklemekteyiz. Uludağ bölgemizde 35 otel, 12 resmi kurum, 47 orman köşkü, 8 tane de kırsal köyümüz bulunmakta. Herhangi bir olumsuz yangın ve kurtarma durumunda daima hazır bir şekilde beklemekteyiz. Bölgemizde bulunan oteller kendi yangın güvenlik önlemlerini almakta bununla birlikte bizlerde gerekli denetimleri yapmaktayız. Gördüğümüz eksiklikleri yetkilere söylemekte ve bu konuda uyarıda bulunmaktayız. Yangın ve kurtarma durumlarına karşı AFAD ekibiyle birlikte hazırız. Bölgemiz Milli Parklar alanına hitap ediyor. 1’inci ve 2’nci bölge olarak alanlarımız var. Sarıalan ve Çobankaya bölgesi olarak adlandırıyoruz. Bu bölgelerin tamamına hakimiz. Arazimizi biliyoruz. Kırsal bir alan, araçlarımız buna göre tasarlanmış 4x4 şekilde bütün arazi şartlarına uygun bir aracımız var. Bununla birlikte bizler de müdahalelerimizi rahatlıkla yapıyoruz" diye konuştu.