Karabük’te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapılmaya başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağı için temel atma töreni düzenlendi.

Karabük’te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapılmaya başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağı için temel atma töreni düzenlendi.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ve bittiğinde vatandaşların trafik çilesini sona erdirecek olan başlanan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 100 milyon lira harcanacak olan proje çerçevesinde temel atma töreni düzenlendi. Karabük-Safranbolu karayolu Balıklarkayası mevkiinde düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Şehirlerimiz büyüyor. Araç sayısı 26 binden 70 binlere çıktı. Bir taraftan insanlarımızın refah seviyesi yükselirken bir taraftan kullandığımız imkanlar artıyor. Bu nedenle bu kadar araca sahip oluyoruz. Bunlar olunca şehirlerin altyapılarının büyütülmesi gerekiyor” dedi. Yatırımın çok güzel olduğunu belirten Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye ve müteahhit firmaya hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüğü için teşekkür etti.

Karabük’te trafiği oldukça rahatlatacak bir alt geçidin temelini attıklarını kaydeden AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, bu çalışmaların trafikte sıkışıklığı meydana getirdiğini, bittiğinde de vatandaşların rahata kavuşacağını söyledi. Güneş, Karabük için ellerinden gele gayreti el birliğiyle göstereceklerini, yapılması gerekli olan projelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

“100 senelik kavşak problemini çözmüş olacağız”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik krizden dolayı çok yüksek olduğu halde bu projeleri daha önceden hazırladıklarını anlatarak şunları söyledi: “Belediye bütçelerimizi zorlarken sağ olsun devletimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, milletvekillerimiz, valimizle beraber olduğumuz bir ortamda buraya uzun vadede 30 milyon lira kredi verdi. Sonradan 30 milyona bunu yapamayacağımızı söylediğimizde 70 milyon lira daha ek kredi verdi. Şuanda buradaki alt geçidin maliyeti 100 milyon lira. Karabük’ün burada belki 100 senelik kavşak problemini çözmüş olacağız.”

Vergili, projeleri çok kısa sürede tamamlayacaklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile battı çıktının temeli atıldı.