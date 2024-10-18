SASKİ, Geyve ilçesine kazandırdığı yeni içme suyu kaynağıyla entegre şekilde çalışacak hattın imalatına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehre yeni kaynaklar kazandırırken kaynaklarla entegre şekilde çalışacak güçlü altyapı çalışmalarına da aralıksız şekilde devam ediyor. Geyve Bayat Mahallesi’nde sondaj çalışmaları neticesinde elde edilen içme suyunu musluklara ulaştıracak bin 200 metrelik hat yakın zamanda tamamlanacak. Bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet verecek güçlü altyapı Bayat Mahallesi’nin içme suyu sorunlarını çözüme kavuşturacak.