Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, yılbaşı gecesinde de kırsal bölgelerde kesintisiz enerji için dondurucu havada zorlu mesai yaptı.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, yılbaşı gecesinde de kırsal bölgelerde kesintisiz enerji için dondurucu havada zorlu mesai yaptı.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın sağlıklı enerji hizmetinden kesintisiz ve sorunsuz şekilde yararlanması için yılbaşında da 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Van’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgelerde elektrik direğine çıkan ekipler, kesintisiz enerji için gerekli kontrolleri sağlıyor. Ekipler yılbaşının gündüzünde kar yağışı altında çalışma yaparken, yılbaşı gecesinde ise buz gibi havada yoğun bir mesai harcıyor. Her şartta ve koşulda özveriyle çalışan VEDAŞ ekipleri, bölge halkının takdirini topluyor.

İHA muhabirine konuşan VEDAŞ arıza onarım bakım personelleri, bütün bir yıl olduğu gibi yeni yıla girerken de görev başında olduklarını belirterek; vatandaşa sağlıklı, mutlu ve enerji dolu bir yıl diledi.