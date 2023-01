Eskişehir’de durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şüpheliler yakalandı.

Eskişehir’de durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şüpheliler yakalandı.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Ocak tarihinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.T.’nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek, M.A.’nın üzerinden 1,27 gram metamfetamin ile 28 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca yapılan kontrollerde A.T., H.İ.Ş., R.K.’nin ‘hırsızlık’ suçundan arandıkları tespit edilirken, A.T. isimli şahsın 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan B.E. ve M.A., ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan aranan A.E. ile 2 ayrı dosyada ‘askeri ceza kanununa muhalefet etmek’ suçundan aranan F.A. yakalandı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.