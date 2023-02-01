Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 5 ilçede haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 5 ilçede haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı.

Manisa JASAT Jandarma Dedektifleri tarafından bugün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan müşterek çalışmalar sonucunda 7 şahıs yakalandı. Şehzadeler ilçesinde "Kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.Ç., Soma ilçesinde "Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 8 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A., Akhisar ilçesinde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Ü., Aile Mahkemesince "Zorlama hapsi" bulunan K.A., "Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan aranan N.D., Alaşehir ilçesinde "İftira" suçundan aranan L.B., Turgutlu ilçesinde "Dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan N.Ç., Y.A., C.Ü., K.A. ve Y.Ş. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.