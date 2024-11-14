Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından şok uygulama yapıldı. Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan O.E.’nin (36) yapılan sorgusunda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, yapılan üst aramasında da 2,01 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, O.E. de işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.