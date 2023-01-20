Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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