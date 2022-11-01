Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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