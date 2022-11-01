Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesinde yürütülen çalışmalarda; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.