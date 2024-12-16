Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda 25, 15 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada yakalanan zanlıların adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; ’Kasten Öldürme’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G., ’Kasten Öldürme’ suçundan 15 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ile ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. Dicle, Hani ve Ergani ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.