Gaziantep’te nitelikli dolandırıcılık suçundan 25 yıl ve silahlı yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Gasziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı yapılan çalışmalar neticesinde nitelikli dolandırıcılık suçundan 25 yıl ve silahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.