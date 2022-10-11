Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde 11 adrese baskın düzenledi. Şafak operasyonlarında, haklarında çeşitli suçlardan en az 8 ay, en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

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