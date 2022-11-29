Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Trabzon Ağır Ceza İlamat Masası tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs Talas ilçesinde yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.