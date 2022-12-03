Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şüpheli yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilerce sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Seçilmiş’ten Geri Gönderme Merkezleri hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Seçilmiş’ten Geri Gönderme Merkezleri hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

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