Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3, Kula ve Salihli ilçelerinde ise birer olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3, Kula ve Salihli ilçelerinde ise birer olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 7 ay hapis cezası olan T.Y., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan B.C. ve çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olan O.G.M. yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa’nın Kula ve Salihli ilçelerinde ise JASAT timlerince yapılan çalışmalarda Kula ilçesinde bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezası olan Y.A. ile Salihli ilçesinde parada sahtecilik suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan M.Z.Ö. isimli 2 şahıs yakalandı. 5 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.