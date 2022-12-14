Hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.A. isimli şahıs Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fethiye JASAT ekiplerince düzenlenen operasyon ile Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesinde yakalandı.

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Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Muğla İl Jandadma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

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