Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah ile mermi satın alma suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah ile mermi satın alma suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan A.M. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.