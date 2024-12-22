Gaziantep’te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.