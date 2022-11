Aydın’da kaçak kesim yapan şahıslara yönelik baskında kesilmeden önce ele geçirilen at ve eşekler, Nazilli ilçesinde korumaya alındı. Kesilmekten son anda kurtarılan atlar bundan sonraki hayatlarını rahat bir şekilde geçirecekleri çiftliğe teslim edildi.

Aydın’da kaçak kesim yapan şahıslara yönelik baskında kesilmeden önce ele geçirilen at ve eşekler, Nazilli ilçesinde korumaya alındı. Kesilmekten son anda kurtarılan atlar bundan sonraki hayatlarını rahat bir şekilde geçirecekleri çiftliğe teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 16 Ekim günü bir ihbarı değerlendiren Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın merkez Efeler ilçesinde Ata Mahallesi’ndeki Demirciler Sitesi mevkiinde C.C.’ye ait bir iş yerinde at ve eşek kesildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Birlikte hareket eden ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda 3 adet kesilmiş at ve iş yerinin avlusunda kesime hazırlanan canlı 3 at ve 3 eşek buldu. Ekipler, kesim işlemlerini yaptığı belirlenen M.S., F.S., A.K., A.Ö., A.Ö. ve T.H.’yi suçüstü yakaladı.

Etlere, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulurken, kesilmekten son anda kurtarılan hayvanlar belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilere idari para cezası da kesildiği öğrenildi. İlk bakımları Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan hayvanlar talep üzerine HAYTAP (Aydın Hayvanları Koruma Derneği) Nazilli Temsilciliği’ne teslim edildi.

Ekipler tarafından veteriner hekim kontrolünde kamyonet içerisinde Nazilli’ye getirilen 3 eşek ve 3 at HAYTAP Nazilli Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu’na teslim edildi. Koruma altına alınan ve bakıma muhtaç hayvanları gönüllü olarak bakımlarını üstlenen HAYTAP gönüllüleri, kesilmekten son anda kurtarılan hayvanları bir hayırsever tarafından bağış yapılan özel arazideki güvenli alanda koruma altına aldı.

Nazilli’ye bağlı Dallıca Mahallesi kırsalında bulunan yaklaşık 15 dönümlük arazide hayatlarının sonuna kadar gönüllülerin şefkatli ellerine teslim edilen hayvanlar ilk olarak karınlarını doyurdu. Elle beslenen hayvanlar dışında bakıma muhtaç binlerce sokak canlısının da hastalık ve bakımlarını gönüllü olarak yürüten HAYTAP Nazilli Gönüllüleri mutluluklarını dile getirdi.

“Artık onlar emin ve güvenli ellerde”

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Nazilli Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri tarafından Ekim ayının ortasında kaçak kesilmek üzere yakalanan 3 at ve 3 eşeği bizler teslim aldık. Onların hayatının sonuna kadar mutlu bir şekilde, zulüm, şiddet görmeden yaşayabilecekleri Nazilli’deki çiftliğimize aldık. Artık onlar emin ve güvenli ellerde. Bizler hayvanseverler olarak ekibimizle birlikte onların bakımı ve beslenmeleri ile ilgileneceğiz. Ve hayatlarını rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Yetkililerimize de duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Hayvanların hepsinin yaşam hakkı var. Bunun bilincindeyiz. Hayvanlar sadece kedilerden, köpeklerden ibaret değil. Afet yangınları bölgelerinde bulduğumuz kaplumbağadan tutun atlar, eşekler, kuşlar, leylekler, hepsinin yaşam hakkı var. Bunun bilincinde elimizden geldiğince hareket etmeye çalışıyoruz. Annesiz bir kedi yavrusu bizim için neyse, yangından kurtarılan bir kaplumbağa veya ölüme gönderilen bir at, eşek veya kesimhaneye gönderilirken kurtarılan bir buzağı da bizim için aynı. HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak onların da yaşam hakkı olduğunu bilerek hareket ediyoruz” dedi.

“Destek bekleyen her hayvanın yanındayız”

HAYTAP Nazilli Gönüllüsü Petek Nur Sezer ise, “Yaklaşık 20 gün önce kesimden kurtarılan hayvanlarımız Nazilli’deki çiftliğimize geldiler. Maalesef ki sadece Nazilli’de değil Türkiye’nin her yerinde bu şartlarda yaşayan hayvanlarımız var. Ve biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece kedi, köpek, at, eşek değil ormanda kurtarılmak üzere bekleyen veya sel baskını olduğunda bizi bekleyen hayvanların da yanında olmaya çalışıyoruz. Aydın’da kurtarabildiğimiz hayvanlara ulaştığımız için çok mutluyuz. Umarız bundan sonraki hayatları bizimle birlikte daha güzel geçecek” dedi.