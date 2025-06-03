Manisa’nın Akhisar ilçesinde ateş başındaki benzin bidonunu uzaklaştırmak isterken benzinin dökülmesi sonucu bacağında ağır yanıklar olan genç sporcunun kesilmek üzere olan bacağı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. Yüksek teknoloji ürünü yapay derinin hızlı temin edilmesi sonrası ameliyat edilen genç sporcu Zeynep Seren Çetin, ağır durumda geldiği hastaneden yürüyerek taburcu oldu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki voleybol sporcusu Zeynep Seren Çetin, kuzeniyle beraber ateş başında oturdukları sırada ateşin benzin bidonuna doğru yaklaştığını fark etti. Genç sporcu Çetin, benzin bidonunu ateşin başından uzaklaştırmaya çalıştığı sırada bidonun altının delinmesiyle alevler içinde kaldı. Sol bacağından ve kolundan ağır yaralanan Çetin, ilk olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çetin Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk etapta bacağının kurtarılamayacağı ve kesilmesi gerektiği düşünülürken hastane yönetimi ve doktorlar genç sporcu Çetin’in bacağın kurtarılabileceği düşünülen bir yönteme başvurdu. Yanıkların bacağını kaplaması ve dolaşımı engellemesi nedeniyle ilk aşamada bacakta derin kesiklerle dolaşım sağlandı. Hastane yönetiminin hızlı bir şekilde temin ettiği yüksek teknoloji ürünü yapay deriyle örtülen bacakta dokuların yeniden oluşturulması sağlandı. Son aşamada Çetin’in kendi derisinden yapılan nakille işlem tamamlanırken genç kızın yeniden yürümesi sağlandı. 54 gün süren ağır tedavi sürecinin ardından 14 yaşındaki voleybol sporcusu Zeynep Seren Çetin, ailesiyle birlikte yürüyerek hastaneden taburcu oldu.

"İlk geldiğinde bacağı kesilmek üzereydi"

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman Hekimi Uzm. Dr. Bilal Arıkbaşı, Zeynep Seren Çetin’in kendilerine gelen en ağır hastalardan biri olduğunu belirterek "Bizim en ağır hastalarımızdan biriydi. Maalesef bir benzin yaralanması sonucu sol kol ve sol bacakta kemiğe kadar ilerleyen derin yanıkları vardı. 54 günlük yoğun tedavinin ardından zor süreçlerin ardından bugünlere geldik. Artık yürüyebiliyor. Aktif voleybol oynayan bir kızımız önümüzdeki süreçte de voleybol oynayabilecek" dedi.

Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Arıkbaşı, "Burası Manisa’daki tek yanık ünitesi. Zeynep’te tıbbın en ileri düzey tedavilerini uyguladık. 3 basamaklı bir operasyon süreci geçirdik. İkinci basamakta yapay deri kullandık. Yapay deri 6-7 saat süren operasyonla monte ettik. Bu yüksek teknoloji malzemeyi bize temin eden idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Tabi her aşamada çok büyük bir emek var. İlk geldiğinde bacağı kesilmek üzereydi. Bizler de sevinçliyiz. Hem bacağını kurtarmanın sevinci hem de buradan yürüyerek kızımızı taburcu edebilmek sporcu hayatına geri dönmesini sağlamak bizler için sevinç ve gurur verici bir şey. Bundan sonra da bu tedavilerimize tüm çocuklar ve bebeklerde devam etmeyi planlamaktayız. Umarım bu kadar kötü yanıklar gelmez ama gelirse de biz burada hazırız" ifadelerini kullandı.

"Bacağın kaybına kadar gidebilirdi"

Yüksek teknoloji ürünü olan yapay derinin hızlı bir şekilde temin edilmesiyle operasyona başladıklarını ve başarıyla tamamladıklarını aktaran Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Hekimlerinden Op. Dr. Gökçen Aksoy Hüvez, "14 yaşındaki yaşındaki hastamız bize 54 gün önce sol bacağı tamamen saran ağır bir alev yanığıyla geldi. Yanan deri artık zırh gibi bacağını sarmış ve sıkmaya başlamıştı. Tıbbi olarak kompartıman sendromu olarak adlandırılan bu durum akut acil bir durumdur. Bacağın kan damarlarındaki dolaşımı bozarak bacağın kaybına kadar gidebilirdi. Biz acil müdahale ettik. Deriye geniş kesiler uygulayarak bacaktaki basıyı kaldırdık. Akut dönemde bacağı kurtardık. Sonrasında ileri bir teknoloji olan yapay deri uygulamasını yaptık. İlk aşamasında bu yapay deri aslında yanan derinin yerine geçen bir biyolojik örtü. Kendi dokularını, damarlarını bağ dokusunu içine işleyerek kaliteli bir doku oluşumunu sağladı. Bu süreçte biz hızlı bir temin sağladık. Sonrasında enfeksiyon riski azaldı ve daha estetik görünümlü bir altyapı oluşturabildik. Sonrasında ise hastamızdan kendi sağlıklı cildinden aldığımız incecik deriyi yerleştirerek operasyonu tamamladık" diye konuştu.

Hastane ekibinin başarılı bir iş çıkardığını söyleyen Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, "Hastanemiz Manisa ilindeki tek yanık ünitesinin bulunduğu bir hastane. Şu an İl Sağlık Müdürümüz olan Dr. Fatih Zeren o dönemde burada başhekimdi onun da katkılarıyla kızımızı artık taburcu edeceğiz. Gülerek gönderiyoruz. Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz Manisa’da bir ilki başarı" dedi.

"Bacağımı kurtardıklarını söylediklerinde rahatladım"

Tedavi sürecinde hastane yönetimi, doktorlar ve hemşirelerin kendisini hep rahatlattığını söyleyen Zeynep Seren Çetin, taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çetin, "Kuzenimle ateş başında oturuyorduk. Tam oturduğumuz yerde ateşe yakındık aramızda benzin şişesi vardı. Ateş benzin şişesine geliyordu. Ben de benzin şişesini kaldırırken altı yandı ve alevler benim üstüme sıçradı. İlk geldiğimde bacağı kaybetme riski olduğunu söylediklerinde çok korkmuştum. Bacağımı keseceklerini düşünmüştüm. İlk ameliyatımda yapay deriyle bacağımı kurtardıklarını söylediklerinde rahatladım. Doktorlar ve hemşireler bu süreçte yanımda oldular. Çok zorlu bir süreçti ama sabrettim. Voleybol oynayabilecek miyim? Diye sormuştum onlar da oynayabileceğimi söylediler" ifadelerini kullandı.