Zonguldak’ta 21 Kasım 2021 tarihinde başı vücudundan kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in ölümüyle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren ekipler çelişkili ifadeler veren şahsın kardeşini gözaltına aldı. Şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta 21 Kasım 2021 tarihinde başı vücudundan kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in ölümüyle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren ekipler çelişkili ifadeler veren şahsın kardeşini gözaltına aldı. Şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş geçen 21 Kasım 2021’de günü ineklerini otlatmak üzere araziye gitti. Emekli maden işçisi olan Keleş’in bir süre sonra ormanda başı kesilmiş halde cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Keleş’in başı olaydan bir gün sonra 300 metre mesafede bulundu. Soruşturma doğrultusunda köylülerin parmak izi ve DNA örnekleri adli tıp kurumuna gönderildi. Geçen Mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş’in kardeşi İ.K. ile 11 kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni bilgi ve bulgular ışığında önceki gün yeniden gözaltına alınan İ.K.’nin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Cinayet silahı olduğu düşünülen balta ise yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazı ile arandı. Ek gözaltı süresinin verilmesiyle birlikte köydeki foseptik çukurunda da cinayet silahı arandı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen İ.K.’nin önceki ifadelerinde de çelişkiler olduğu öğrenildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.