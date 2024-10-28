Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Keşif Kampüsü’nde Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünü coşkuyla kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimin heyecan verici dünyasına öğrencileri davet ederek birlikte keşfetme ve öğrenmelerine olanak tanıyan Samsun Keşif Kampüsü’nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümüne özel düzenlenen “Bilimin Işığında Cumhuriyet Çocukları Buluşuyor” etkinliğinde çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile bayram ruhunu doyasıya yaşadı.

Atakum ilçesinde Keşif Kampüsü’nün bulunduğu alanda kurulan 29 Ekim temalı atölyelerde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler, çocukların eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşamalarını sağladı. Yüz boyama, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlarla dolu bu özel gün, hem çocuklara hem de ailelerine neşe dolu anlar yaşattı. Etkinliklerde çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini öğrenirken, eğlenceli zaman geçirmenin de keyfini çıkardı. Aileler de bu coşkulu atmosferde çocuklarıyla birlikte eğlenerek bayram ruhunu yaşadı.